Швейцарские банки предупредили российских клиентов, что закроют их счета из-за уплаты налогов в России

Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России, что закроют из счета, если они платят налоги в российский бюджет. Об этом рассказали РБК два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, и источник в банковском секторе страны.

По словам управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, около месяца назад к ним обратились около десяти клиентов UBS и Credit Suisse. Им «пока неофициально» звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут быть владельцами находящихся в России и оплачивающих там налоги компаний, то «банку придется закрыть их счет».

«Но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер», — утверждает Кудинов. Банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине, пояснил он.

Еще один швейцарский адвокат рассказал, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Источник РБК в банковском секторе Швейцарии сообщил, что письма с таким предупреждением своим некоторым клиентам мог отправить банк UBS.

Кудинов предположил, что банки вынуждены прибегать к таким действиям из-за давления на них швейцарских властей, местных партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике, которые вновь заговорили об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.

В Credit Suisse отказались комментировать РБК эту информацию, другие банки на запрос издания не ответили.

Государственный секретариат по экономике ранее сообщал, что в Швейцарии заморожено российских активов на 7,5 миллиарда швейцарских франков (около 7,95 миллиарда долларов). Издание Sonntags Zeitung писало, что Credit Suisse заблокировал российские активы на общую сумму 17,6 миллиарда франков. По оценке эксперта по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег Джорджа Волошина, всего в Швейцарии могут находиться российские активы на 150-200 миллиардов франков.

В феврале Минюст Швейцарии не нашел юридических оснований для конфискации частных активов, замороженных в банках страны на счетах российских граждан, и передачи их на восстановление Украины.