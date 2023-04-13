Американская медиакорпорация Warner Bros. Discovery анонсировала второй приквел «Игры престолов», основанный на повестях Джорджа Р. Р. Мартина о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйгоне Таргариене. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Сериал будет называться «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь». Действие сериала будет разворачиваться примерно за 90 лет до событий оригинального сериала.

По данным Variety, сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит Джордж Р. Р. Мартин. Также исполнительными продюсерами станут Айра Паркер, Райан Кондал и Винс Джерардис, которые ранее работали над «Игрой престолов» и «Домом дракона» — первом приквеле оригинального сериала.

Цикл повестей о Дункане Высоком и Эйгоне Таргариене включает в себя три произведения: «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). В 2015 году повести были опубликованы в виде сборника под названием «Рыцарь семи королевств».

12 апреля компания Warner Bros. Discovery также официально объявила о работе над сериалом по вселенной Гарри Поттера.