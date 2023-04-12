«В мешок ее и отправить командиру». В телеграм-каналах распространили видео с обезглавливанием, предположительно, украинского военного

Вечером 11 апреля в соцсетях распространили видео, на котором, предположительно, российские военные жестоко убивают, как утверждается, украинского военнослужащего.

Как отмечает The Insider, одним из первых видео появилось в закрытом телеграм-канале создателя Владислава Позднякова. Ролик также разошелся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение РФ в Украину, и в украинских соцсетях.

Кто герои ролика, когда, где и кем он записан, точно неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим на видео, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена. «Медуза» не публикует видео или ссылку на него по этическим соображениям.

Внимание! Далее последует описание жестокого убийства человека. Не читайте этот текст, если это может вам навредить.

На видео человек в военной форме с желтой повязкой, которую используют украинские военные, лежит на земле. Над ним нависает человек в маске и камуфляже с белой повязкой, которую используют российские военные. На его одежде видимых знаков различия нет. Человек с белой повязкой с помощью ножа отрезает голову мужчине с желтой повязкой. Судя по всему, это происходит пока лежащий на земле еще жив — он кричит от боли. В ролике присутствуют еще несколько человек, которые комментируют происходящее: «Работаем, братья! <…> Отрезай, блядь! Ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?». Когда голова, предположительно, украинского военнослужащего отделена от тела, человек за кадром говорит: «В мешок ее, нахуй, и отправить командиру». Судя по записи, один из военных ведет переговоры по рации. Журналисты The Insider услышали, как в видео звучит позывной «Варяг». Также в ролике демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. Один из них похож на трезубец.

Вскоре после появления видео в сети, глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале следующее сообщение: «За все будет ответ и ответственность». С чем связан его комментарий, неясно. Украинские СМИ считают, что так Ермак ответил на публикацию ролика с убийством.

Другие чиновники Украины и России на момент публикации этой заметки видеозапись не комментировали.

В начале марта в соцсетях распространили видео, на котором, как утверждается, зафиксировано убийство украинского военнопленного российскими солдатамиа. Безоружный герой ролика произносит: «Слава Украине» — после этого слышен звук выстрелов, и он падает. Где, когда и кем была сделана запись, неизвестно. В ВСУ подтвердили личность убитого военнослужащего: им был боец Черниговской теробороны Александр Мациевский.