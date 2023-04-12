Судья, рассматривающий дело Владимира Кара-Мурзы, просил США исключить себя из «списка Магнитского», в составлении которого политик принимал участие

Судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, который сейчас слушает дело о госизмене и «фейках» об армии РФ в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, обратился в Минюст США с просьбой исключить себя из « ». Об этом «Верстке» сообщил адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.

По данным издания, Подопригоров обратился в Минфина США в 2018 году. В своем обращении, которое ему помогла составить британо-австралийская Herbert Smith Free­hills — одна из самых дорогих юридических фирм этих стран — Подопригоров настаивал, что на дело аудитора Сергея Магнитского в 2008 году он был назначен случайно, поскольку в тот день был дежурным судьей. То же, по его словам, произошло в 2009 году, когда Подопригоров вынес решение о продлении ареста Магнитскому — через несколько месяцев после этого аудитор умер в СИЗО‑1 Москвы.

В свою очередь Подопригоров в обращении к американскому ведомству заявил, что действовал в соответствии с российскими законами, а медицинские справки Магнитского не содержали доказательств, что у него было серьезное заболевание.

В то же время адвокат Вадим Прохоров считает, что Подопригоров ответственен не только за преследование и смерть Магнитского, но и за сокрытие людей, причастных к схеме хищений из бюджета, раскрытой аудитором. Так, именно Подопригоров в 2009 году приговорил Виктора Маркелова к пяти годам колонии без штрафа, признав его виновным в хищении 5,4 миллиарда рублей.

Также «Верстка» напоминает, что Кара-Мурза, дело которого сейчас слушает Подопригоров, участвовал в создании «списка Магнитского», из-за которого судья оказался под санкциями США. Защита политика дважды пыталась отвести Подопригорова от дела. В обоих случаях судья в собственном отводе отказал.

Владимир Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. С тех пор против политика завели несколько уголовных дел, обвинив его в распространении «фейков» про российскую армию, осуществлении деятельности «нежелательной» организации и государственной измене. 6 апреля прокурор запросил для Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет лишения свободы — это максимальный срок, который может назначить суд по делу политика.

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