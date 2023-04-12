США ввели санкции против российского вице-премьера Марата Хуснуллина и структур миллиардера Алишера Усманова

Министерство финансов США ввело санкции против десятков российских физических и юридических лиц. Среди прочих под американские ограничения попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, бывший глава Минтранса Евгений Дитрих, бизнесмен Иван Стрешинский и его жена Наталья, а также дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча Варвара и Владимир.

Кроме того, под санкции США попали несколько структур миллиардера Алишера Усманова, включая холдинги USM и «Металлоинвест», а также мобильный оператор «Мегафон». Помимо этого, США ввели ограничения против «Международного инвестиционного банка» и движения «Юнармия».

В свою очередь власти Великобритании ввели санкции против жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также супруги российского предпринимателя Владимира Евтушенкова Натальи и его детей Феликса и Татьяны. Под ограничения также попали дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара и дочь депутата Госдумы Андрея Скоча Варвара.

Помимо этого, под ограничения попал холдинг USM, а также британские компании Curzon Square Limited и Hanley Limited — все они связаны с Алишером Усмановым.

Накануне Канада ввела санкции против ряда российских физических и юридических лиц. В частности, под ограничения попала компания «Конкорд», принадлежащая основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. В ответ российский МИД закрыл въезд в страну для 333 канадских граждан, среди которых были несколько десятков спортсменов, подписавших письмо об отстранении российских атлетов от участия в Олимпиаде-2024, в том числе чемпионы в фигурном катании Меган Дюамель и Тесса Верчью.

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