Законопроект об электронных повестках не поддержал только один депутат Думы. Теперь он говорит, что «нажал не ту кнопку»
Источник: Ведомости
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») ошибочно воздержался при голосовании по законопроекту об электронных повестках в третьем чтении. Об этом он сам рассказал «Ведомостям».
Согласно данным табло на сайте Думы, в третьем чтении голосовали 394 депутата, 393 из них отдали голоса «за», еще один — Кузнецов — воздержался.
«Это случайно. Формально это я, но это ошибочно, не ту кнопку нажал. Я не голосовал, скажем так. В официальной выгрузке результатов ни одного воздержавшегося не будет, я просто буду непроголосовавшим», — сказал Кузнецов.
В голосовании во втором чтении, которое происходило примерно за 15 минут до третьего, согласно официальным данным, принимал участие 391 депутат. Все они поддержали законопроект.