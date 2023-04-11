Законопроект об электронных повестках не поддержал только один депутат Думы. Теперь он говорит, что «нажал не ту кнопку»

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») ошибочно воздержался при голосовании по законопроекту об электронных повестках в третьем чтении. Об этом он сам рассказал «Ведомостям».

Согласно данным табло на сайте Думы, в третьем чтении голосовали 394 депутата, 393 из них отдали голоса «за», еще один — Кузнецов — воздержался.

«Это случайно. Формально это я, но это ошибочно, не ту кнопку нажал. Я не голосовал, скажем так. В официальной выгрузке результатов ни одного воздержавшегося не будет, я просто буду непроголосовавшим», — сказал Кузнецов.

В голосовании во втором чтении, которое происходило примерно за 15 минут до третьего, согласно официальным данным, принимал участие 391 депутат. Все они поддержали законопроект.

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