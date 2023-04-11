Россияне, подлежащие призыву, но живущие и работающие за рубежом, могут взять отпуск и приехать в РФ, чтобы выполнить свои обязательства по военной службе. С такой рекомендацией выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По мнению Картаполова, уехавшие за рубеж призывники могут «оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать».

Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше.

Депутат также заявил, что граждане РФ, живущие за рубежом, после получения повестки на «Госуслугах» могут направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.

«Медуза» рекомендует ехать в обратном направлении

Уезжать ли из России прямо сейчас? (Если у меня есть хотя бы теоретическая возможность — и я не хочу воевать) Максимально короткий ответ «Медузы»: да

«Медуза» рекомендует ехать в обратном направлении

Уезжать ли из России прямо сейчас? (Если у меня есть хотя бы теоретическая возможность — и я не хочу воевать) Максимально короткий ответ «Медузы»: да