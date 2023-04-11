«Оформить отпуск на год, отдать долг Родине и обратно за границу». Глава комитета Думы по обороне — о том, как быть с повестками тем, кто живет за рубежом
Россияне, подлежащие призыву, но живущие и работающие за рубежом, могут взять отпуск и приехать в РФ, чтобы выполнить свои обязательства по военной службе. С такой рекомендацией выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По мнению Картаполова, уехавшие за рубеж призывники могут «оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать».
Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше.
Депутат также заявил, что граждане РФ, живущие за рубежом, после получения повестки на «Госуслугах» могут направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.