Госдума одобрила запрет вейпов с ароматизаторами, в том числе безникотиновых

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов.

Новые правила предполагают полный запрет на продажу жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы, красители или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Кроме того, поправки распространяют на вейпы существующие ограничения на продажу и рекламу табачной продукции. В частности, на вейпы установят минимальные цены, их продажу разрешат только в розничных магазинах в закрытой выкладке, а любые скидки и акции на такие устройства будут запрещены.

В базе законопроектов Госдумы сказано, что поправки ко второму чтению законопроекта принимают в течение 30 минут после принятия постановления.

После рассмотрения документа в первом чтении депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил прописать в этом законопроекте запрет на ароматизированные добавки к обычному табаку. Подготовил ли Куринный соответствующую поправку в отведенные 30 минут, неизвестно.

Обновление. Депутаты Госдумы большинством голосов приняли закон об ужесточении правил оборота вейпов во втором и сразу в третьем чтении. Во втором чтении депутаты приняли три поправки, которые носят «уточняющий характер», заявил депутат Максим Топилин.

Госдума РФ в 2020 году приравняла вейпы и кальяны к табачным изделиям. Их запретили продавать несовершеннолетним и использовать в общественных местах. Тогда речь шла только о «никотиносодержащей продукции». В апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует полностью запретить вейпы для несовершеннолетних, а не только содержащие никотин.

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