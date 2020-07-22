Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах

Госдума в третьем чтении приняла закон, приравнивающий к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Их объединили под понятием «никотинсодержащая продукция», на которую закон распространяет такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет.

В частности, напоминает «Интерфакс», речь идет о запрете курить в том числе на вокзалах и в аэропортах, в торговых центрах, офисах, в кафе и ресторанах.

ТАСС добавляет, что в законе прописали запрет на курение никотинсодержащей продукции в «помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах». Это касается в том числе кальянов.

Как отмечает «Коммерсант», курить кальяны закон запрещает независимо от того, есть никотин в используемой в кальяне смеси, или нет. На летние веранды заведений такой запрет не распространяется.

Сооснователь холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук сказал газете, что, как он полагает, большое количество заведений «в принципе закроется из-за этого закона, потому что они и так после COVID-19 еле дышат».

«Это [кальян в меню] поднимает средний чек, чтобы поддерживать на плаву рестораны, я уже не говорю об отдельных кальянных, которые просто убили в один день», — отметил Васильчук.

С инициативой приравнять все виды электронных сигарет к обычным в январе 2018 года выступил Минпромторг. Авторами внесенного в Госдуму законопроекта стали несколько сенаторов.