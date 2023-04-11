ФСБ объявила о задержании жителя Сахалина, собиравшегося уехать воевать за Украину. На него завели дело по статье «Госизмена»

Региональное управление ФСБ заявило о задержании жителя Сахалина, «намеревавшегося выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации».

В сообщении ФСБ, которое цитирует РИА Новости, говорится, что сахалинец планировал уехать в Украину транзитом через территорию третьей страны. Другие подробности не уточняются, но на видео задержания, распространенном ФСБ, показан посадочный талон на самолет.

В отношении задержанного, сообщило погрануправление ФСБ по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).

7 апреля в Госдуму были внесены поправки, вводящие пожизненное наказание на госизмену, а также повышающие нижний и верхний пороги ответственности за ряд других преступлений, в том числе диверсию и теракт. Поправки внесены в уже прошедший первое чтение законопроект, что позволят нижней палате парламенты быстро принять их.

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