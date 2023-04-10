Суд обязал сеть «Ёбидоёби» сменить название
Источник: РБК
Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть суши «Ёбидоёби» сменить название.
Соответствующий иск подала Федеральная налоговая служба. Владельцы компании, в свою очередь, утверждали, что «Ёбидоёби» в переводе с японского означает «День недели — суббота», однако не предоставили в суд надлежащих доказательств.
Как указано в решении суда, название «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали», так как с большой долей вероятности может ассоциироваться с ненормативной лексикой.
На смену названия компании дали три месяца.
В 2021 году ФАС признавала ненадлежащей рекламу сета «КуниЛи» от «Ёбидоёби». Ведомство сочло, что в ней «использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».