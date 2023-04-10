Суд обязал сеть «Ёбидоёби» сменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть суши «Ёбидоёби» сменить название.

Соответствующий иск подала Федеральная налоговая служба. Владельцы компании, в свою очередь, утверждали, что «Ёбидоёби» в переводе с японского означает «День недели — суббота», однако не предоставили в суд надлежащих доказательств.

Как указано в решении суда, название «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали», так как с большой долей вероятности может ассоциироваться с ненормативной лексикой.

На смену названия компании дали три месяца.

В 2021 году ФАС признавала ненадлежащей рекламу сета «КуниЛи» от «Ёбидоёби». Ведомство сочло, что в ней «использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».

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