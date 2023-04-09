Власти Ирана будут выявлять женщин без хиджабов с помощью «умных камер»

В Иране с помощью «умных камер» будут следить за тем, носят ли женщины хиджабы.

Полиция Ирана, сообщает Reuters, объявляя о нововведении, подчеркнула, что такая мера должна предотвратить «сопротивление закону о ношении хиджаба».

Нарушительницам, которых зафиксирует «умная камера», будут рассылать «текстовые сообщения с предупреждением о последствиях», заявили в полиции. Последует ли за предупреждением штраф, предусмотренный законами Ирана для тех, кто не носит хиджаб, полиция уточнять не стала.

В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты, поводом для которых послужила гибель 22-летней Махсы Амини — она умерла вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Первоначально протестующие требовали гендерного равенства, однако очень быстро их требования стали включать в себя масштабные реформы и смену режима.

Протесты были жестко подавлены, десятки тысяч человек задержали, около 450 человек, по данным правозащитников, погибли в столкновениях с полицией.

В марте МВД Ирана объявило, что закон о ношении хиджаба не будет изменен. В заявлении МВД хиджаб назывался «одной из цивилизационных основ иранской нации».

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