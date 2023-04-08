Северная Корея провела испытания подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку

Северная Корея провела испытания морского беспилотника Haeil-2, способного нести ядерную боеголовку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, испытание проводилось в период с 4 по 7 апреля. За это время беспилотник, двигаясь по 8-образной траектории, преодолел тысячу километров. Достигнув заявленной цели, испытательный боеприпас сдетонировал под водой.

«В результате испытания в полном объеме проверены надежность системы подводного стратегического вооружения и ее способность к нанесению смертельного удара», — говорится в сообщении ЦТАК.

24 марта стало известно, что Северная Корея провела испытания подводного беспилотника Haeil (модель не уточнялась), который, согласно местным СМИ, способен вызвать «радиоактивное цунами». 28 марта КНДР отчиталась об успешном завершении испытаний морского беспилотника Haeil-1. Корейские СМИ тогда писали, что КНДР проводит испытания в ответ на военные учения США и Южной Кореи.

В середине марта США и Южная Корея провели совместные учения под названием «Щит свободы». Вашингтон и Сеул отрабатывали сценарии по отражению потенциальной агрессии со стороны КНДР на фоне продолжающихся испытаний баллистических ракет — за 2022 год Северная Корея осуществила ракетные пуски 37 раз, в рамках которых были запущены около 70 ракет.