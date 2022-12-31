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КНДР произвела очередной ракетный запуск. За год страна запустила рекордные 70 ракет

Источник: Ренхап

КНДР 31 декабря осуществила очередной ракетный запуск, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Три ракеты малой дальности пролетели примерно по 350 километров, после чего упали в море. Какого-либо ущерба судам они не причинили.

Сейчас в Пхеньяне проходит пленум ЦК Трудовой партии Кореи. На нем с трехдневным докладом выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он, в частности, поставил задачи по укреплению оборонного потенциала в 2023 году.

Накануне Южная Корея провела испытание космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем. Это было первое такое испытание с марта 2022 года.

Всего за 2022 год КНДР осуществляла ракетные пуски 37 раз. В их рамках были запущены около 70 ракет — рекордное число за отдельно взятый календарный год.

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