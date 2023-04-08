Горсовет Полтавы принял решение демонтировать памятники Пушкину и двум советским генералам

Депутаты Полтавского горсовета приняли решение демонтировать памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также поэту Александру Пушкину, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Экспертный совет министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Министр отметил, что в Полтаве процесс удаления русских и советских символов проходит дискуссионно, а также добавил, что ждет решения горсовета по сносу памятников, посвященных Петру I.

Памятники генералу Зыгину и Александру Пушкину были установлены в Полтаве в советское время, а памятник Ватутину в 2013 году. Как пишет «Русская служба Би-би-си», с тех пор возле памятника местные жители регулярно устраивали акции с призывами о сносе и часто обливали его краской.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину многие страны начали демонтировать советские памятники, в первую очередь военные.

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