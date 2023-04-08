Apple выбрала дату презентации шлема дополненной реальности. По данным Bloomberg, его покажут 5 июня в рамках WWDC

Корпорация Apple назначила дату презентации шлема дополненной реальности. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, его покажут 5 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC. В приглашении нет прямого указания на то, что покажут именно шлем, но ряд особенностей дизайна и подачи позволяют говорить, что речь идет именно о нем.

Шлем дополненной реальности Apple разрабатывает уже несколько лет. Гурман ранее сообщал, что шлем планировали показать еще в январе 2023 года, но презентацию отложили, чтобы исправить некоторые выявленные недочеты.

Гурман описывает выпуск на рынок шлема виртуальной реальности как следующий после айфонов этап в развитии Apple. Предполагается, что шлем будет работать без привязки к Mac или iPhone.

В Россию продукция Apple после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину официально не поставляется, российский интернет-магазин корпорации не работает. Тем не менее продукцию Apple можно купить, в том числе в крупных специализированных магазинах.

Вот почему

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?

Вот почему

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?