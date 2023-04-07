В Беларуси бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Минский областной суд заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало к 17 годам колонии усиленного режима, сообщает «Белта».

Суд признал Цепкало виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее «Зеркало» писало, что Цепкало обвиняли по девяти статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании и финансирование экстремистского формирования, а также публичных оскорблениях и клевете в отношении Александра Лукашенко. Обвинение запрашивало для Цепкало 19 лет лишения свободы.

Валерий Цепкало собирался участвовать в выборах президента Беларуси в 2020 году, однако тогда ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатом, после чего Цепкало уехал из страны, опасаясь задержания.

После этого его супруга Вероника Цепкало объединилась с кандидатом Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, сформировав так называемый «женский триумвират», противостоявший Александру Лукашенко.

После выборов Тихановская и Цепкало под давлением властей покинули Беларусь. Колесникова была задержана в сентябре 2020 года. Через год ее приговорили 11 годам колонии, признав виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности Беларуси, а также в создании экстремистского формирования.

В марте 2023 года суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии.

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