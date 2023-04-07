Россия вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в добыче криптовалют

По итогам первых месяцев 2023 года Россия вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные российского оператора дата-центров BitRiver.

В России общая мощность оборудования, задействованного в майнинге, достигла 1 ГВт, тогда как у лидера рынка — США — этот показатель оказался на уровне 3–4 ГВт.

В топ-10 также вошли страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

По данным «Коммерсанта», в прежние годы Россия удерживала третье место: в 2021 году по объему мощностей ее опережали США и Казахстан, в 2020 году — США и Китай. В BitRiver объяснили значительное снижение позиций Казахстана и Китая мерами госрегулирования в этих странах.

В то же время эксперты уверены, что перестановки среди лидеров индустрии еще не завершились. В частности, гендиректор BitRiver Игорь Рунец отметил, что развитие американского рынка криптовалют замедлилось из-за роста цен на электроэнергию, сокращения доходности майнинга и отмены налоговых льгот.

В свою очередь сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов обратил внимание, что в США до сих пор не определен статус криптовалюты, а также не решен вопрос о влиянии наиболее энергозатратного PoW-майнинга (так добывается, в частности, биткоин) на экологию. Таким образом регуляторы США своими действиями могут спровоцировать очередной передел рынка, аналогичный тому, что произошел из-за ограничений майнинга в Китае.

Эксперты отмечают, что на рост индустрии майнинга в России также могут повлиять действия властей. Законопроект о регулировании майнинга в РФ был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, однако до сих пор не прошел первого чтения.

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