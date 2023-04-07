Пилота украинского самолета, упавшего в Брянской области, отправили в СИЗО

Советский районный суд Брянска арестовал пилота украинского легкомоторного самолета, который потерпел крушение в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Пилота Александра Морозова отправили в СИЗО до 4 мая. Его обвиняют в незаконном пересечении границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

5 апреля погранслужба ФСБ сообщила, что в Брянской области недалеко от границы упал легкомоторный украинский самолет А-22 «Летучая лисица». В результате инцидента никто не пострадал.

Телеграм-каналы опубликовали видео допроса мужчины, управлявшего самолетом. Он представился как Александр Морозов и рассказал, что является гражданским пилотом. По его словам, он выполнял задание по аэрофотосъемке, согласно которому ему надо было лететь за другим самолетом на малой высоте и фотографировать по команде ведущего. За это ему должны были заплатить 50 тысяч гривен (около 109 тысяч рублей).

По информации Baza и Shot, перед аварийной посадкой самолета на территорию комбината «Слава» Росрезерва были сброшены две авиабомбы. Никто не пострадал, но на земле остались две воронки и осколки.

В 2018 году «Настоящее время» рассказывало про украинского пилота Александра Морозова, который научился летать в возрасте 50 лет. Во время конфликта в Донбассе он доставлял в больницы раненых украинских военных.

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