Госдума решила ужесточить правила оборота вейпов. Под запрет попадет вся «продукция с ароматизаторами»

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Соавторами документа указаны более 400 депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидеров всех пяти фракций.

Проект закона, в частности, предполагает, что запрет на продажу «электронных сигарет и расходных для них везде, кроме розничных магазинов», открытую выкладку таких товаров, а также «выпуск и обращение никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции (ароматизаторов пищевых (ароматизаторов), красителей), а также добавок, усиливающих никотиновую зависимость». Перечень таких добавок должно будет составить правительство.

Также законопроект предполагает распространить действующие ограничения по продаже и рекламе табачной продукции «на устройства потребления никотинсодержащей продукции». В частности, на них хотят установить минимальные цены, разрешить продавать их только в розничных магазинах в закрытой выкладке, а любые скидки и акции по снижению цены на такие устройства будут запрещены.

В 2020 году в России приняли закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям. Их запретили продавать несовершеннолетним, а также использовать в общественных местах. Тогда речь шла только о «никотиносодержащей продукции».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 5 апреля заявил, что уже 11 апреля нижняя палата парламента может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, а не только никотиносодержащих.

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