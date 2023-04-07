ФСБ отчиталась о задержании агента украинских спецслужб и его помощника, которые собирали данные о российских войсках в Херсонской области
ФСБ заявила о задержании в аннексированной Херсонской области двух граждан Украины, собиравших информацию о российской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
«ФСБ России задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области», — заявили в российской спецслужбе.
По версии ведомства, собранные данные, в том числе о маршрутах и видах российской техники, «пересылались кадровым сотрудникам Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров».
В свою очередь СБУ, считает ФСБ, передавала эти данные «представителям военизированных формирований Украины» для корректировки ударов по позициям российских войск.
Когда были задержаны подозреваемые и при каких обстоятельствах, ведомство не уточнило. На задержанных украинцев завели уголовные дела о шпионаже (статья 276 УК РФ). Их арестовали. Им грозит до 20 лет лишения свободы.