«ВК» запретил публиковать на своих ресурсах рекламу, связанную с переездом из России

Во «ВКонтакте» запретили размещать рекламу услуг, связанных с переездом из России, сообщает «Сибирь Реалии» со ссылкой на владельца сервиса по релокации предпринимателей Алексея Поспехова.

Согласно скриншоту, опубликованному Поспеховым, в социальной сети оказалась запрещена реклама, связанная в том числе с получением гражданства или вида на жительство в другой стране, а также реклама учебы за границей или услуг по перемещению бизнеса за рубеж.

Ранее об этом запрете сообщал телеграм-канал Baza со ссылкой на свой источник в холдинге. По словам собеседника канала, «негласный запрет» на публикацию таких объявлений поступил еще осенью — практически сразу после начала мобилизации. Однако новую рекламную политику стали внедрять не сразу, поэтому перемены были незаметны большинству пользователей. При этом источник отметил, что данные правила распространяются на все проекты холдинга.

В свою очередь пресс-служба «ВКонтакте» заявила, что распространившийся в соцсетях скриншот является случаем «некорректного ответа [службы] поддержки». По данным «ВК», модератор таким образом просил рекламодателя внести изменения в пост, который нарушил правило платформы о несоответствии объявления содержанию страницы. Также пресс-служба заявила, что другие аналогичные объявления рекламодателя прошли модерацию и «успешно рекламируются на площадке».

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года, после чего россияне начали массово уезжать из страны — в первые дни были выкуплены все билеты на авиарейсы из России, а на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки, в которых люди проводили по несколько дней. Точно не известно, сколько всего россиян уехали после начала войны в Украине, и сколько уехали после начала мобилизации, но эксперты полагают, что речь может идти о сотнях тысяч человек.

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