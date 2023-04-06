В Кемеровской области задержали 16-летнего подростка по делу о диверсии на железной дороге

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 16-летнего жителя Кемеровской области по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следствия, 28 марта подросток «по заданию неустановленного лица» поджег релейный шкаф на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За это, утверждают следователи, он получил пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

«Осторожно, новости» сообщает, что подозреваемый пытался вскрыть релейный шкаф, а затем поджег его с помощью коктейля Молотова. Телеграм-канал Shot пишет, что подростка задержали в одном из спортивных центров Кемерово, и он «во всем признался». При обыске у него дома нашли гвоздодер со следами краски с релейного шкафа.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в России начали поджигать призывные пункты, военкоматы, административные здания и объекты инфраструктуры. Согласно подсчетам «Медиазоны» к 1 апреля 2023 года, только на военкоматы и административные здания с начала войны было совершено 94 нападения.

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