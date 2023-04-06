В Ингушетии в зоне проведения контртеррористической операции произошла перестрелка. Трое полицейских погибли

В селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), произошла перестрелка полицейских с «членами бандгруппы», сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По слова собеседника агентства, подозреваемые забаррикадировались в одной из построек села и оказали сопротивление при задержании.

Источник «Интерфакса» утверждает, что полиция пыталась задержать группу, причастную к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта, а затем сотрудников полиции на окраине Малгобека 3 апреля.

Телеграм-канал Mash пишет, что в результате перестрелки погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали. По данным РЕН ТВ и Astra, трое сотрудников полиции погибли, еще семь человек ранены. Официально о погибших и пострадавших не сообщалось.

«Известия» сообщают, что в селе Зязиков-Юрт находится много бронетехники. Жителей домов, соседствующих со зданием, где, как утверждается, забаррикадировались подозреваемые, эвакуировали.

Вечером 27 марта пост патрульно-постовой службы «Волга-14», расположенный между Ингушетией и Северной Осетией, обстреляли из автоматического оружия. В результате двое полицейских были ранены. 3 апреля, как утверждают в ФСБ, та же группа обстреляла стражей правопорядка на территории кошары в Малгобекском районе. Сотрудник полиции получил легкое ранение. В конце марта — начале апреля были найдены тела двоих подозреваемых в нападении на полицейских.