Украинцы установили на границе с Беларусью экран, на котором показывают обращение Зеленского и кадры с телами убитых жителей Бучи

В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют кадры российско-украинской войны.

Ролик опубликовало издание «Белсат», получивший запись от читателей. На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов, которые наносились, как утверждается, в том числе со стороны Беларуси.

В видео также показаны фотографии с телами мирных жителей , убитых во время российской оккупации города, и обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам.

Текст твита: «Битва билбордов на границе Украины и Беларуси продолжается. На границе Житомирской области появился проектор, с которого, как сообщают читатели, приславшие видео, издалека хорошо видно и слышно правду о войне в Украине, политике Лукашенко и поддержку белорусского народа».

Как отмечает «Белсат», с украинской стороны на границе установили бело-красно-белый флаг в поддержку белорусского народа. По словам читателей издания, трансляцию с экрана хорошо видно и слышно на территории Беларуси.

Госпогранкомитет Беларуси пока не комментировал появление проектора, пишет «Зеркало». Ранее в ведомстве жаловались на «провокации» со стороны украинских пограничников. Утверждалось, что они в том числе отправляли в Беларусь беспилотники, пели гимн Украины, раздевались, кричали «я сейчас гранату брошу».

Кроме того, ранее обе страны вывешивали на границе билборды: украинцы призывали белорусов «не становиться оккупантами, как россияне», те в ответ обещали найти «настоящих оккупантов» и показывали фотографии времен Второй мировой войны с надписью «Беларусь помнит».

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