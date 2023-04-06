У Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию 

У бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление врачей миланской клиники «Сан-Рафаэле», куда госпитализировали политика 5 апреля.

Издание ANSA пишет, что 86-летний Берлускони начал проходить курс химиотерапии.

Сейчас Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за легочной инфекции. Состояние бывшего премьера оценивается как стабильное.

О том, что у Берлускони диагностировали рак крови, сообщала ранее газета Corriere della Sera. По информации издания, политик был госпитализирован с дыхательными проблемами из-за пневмонии, вызванной лейкозом и ослаблением организма.

Пресс-служба «Вперед, Италия» сообщила, что Берлускони утром 6 апреля поговорил с однопартийцами, в том числе с вице-премьером и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Выздоровления Берлускони пожелала действующий премьер Италии Джорджа Мелони.

Сильвио Берлускони основал партию «Вперед, Италия» в 1994 году, выиграл с ней парламентские выборы и стал премьер-министром. Затем он становился главой правительства еще три раза — в 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он ушел в отставку. Его политическую карьеру сопровождали скандалы и обвинения в коррупции, которые он отрицал. В сентябре 2022 года Берлускони победил на выборах в сенат.

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