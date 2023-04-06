Путин включил в Общественную палату писателя Сергея Лукьяненко. Он говорил, что украинцы «должны отправиться в ад»

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов Общественной палаты России.

Как отметили в Общественной палате, десять человек вошли в ее состав впервые. Таким образом, список членов ОП РФ, которых утверждают по президента, обновился на четверть.

Среди новых членов палаты — писатель Сергей Лукьяненко, пропагандист Армен Гаспарян, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем, глава Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Писатель Сергей Лукьяненко поддержал российскую аннексию Крыма в 2014 году. С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на стороне российских властей.

В октябре 2022 года, когда Россия начала наносить массированные удары по объектам энергетики в Украине, Лукьяненко написал в соцсетях: «Ну наконец-то. В феврале бы так. Планомерно и безжалостно. Фашистские мрази должны отправиться в ад». Вскоре после этого заявления Украина ввела санкции против писателя.

Сергей Лукьяненко участвовал в программе «Анитонимы» на RT, во время которой пропагандист Антон Красовский заявил, что нужно «топить» и «жечь» детей в Украине. Позже писатель заявил, что Красовский «был глубоко не прав».

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