По Израилю с территории Ливана нанесли массированный ракетный удар

Север Израиля подвергся ракетному удару с территории Ливана, сообщила армия обороны Израиля в твиттере. В Западной Галилее объявили воздушную тревогу.

По данным израильских военных, по территории страны выпустили 30 ракет, сообщается о не менее чем пяти попаданиях, пишет Yediot News. Большинство ракет перехватила система ПВО «Железный купол».

Первоначально медиа заявили, что армия Израиля нанесла ответный удар, но израильские военные это отрицают. По данным СМИ, все подобные сообщения связаны с работой ПВО «Железный купол».

Как сообщил израильский Девятый канал, пострадали два или три человека. The Jerusalem Post пишет, что ранен один израильтянин.

Незадолго до ракетного удара движение «Хизбалла» осудило спецоперацию полиции Израиля, которая в ночь на 5 апреля ворвалась в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. «Хизбалла» заявила, что поддерживает любые меры палестинских групп, пишет The Times of Israel. Издание предположило, что обстрел с территории Ливана вели базирующиеся там палестинские группы, но с одобрения «Хизбаллы».

После ракетного удара 6 апреля воздушное пространство на севере Израиля закрыли для гражданских рейсов.

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