В мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения палестинцев с израильской полицией Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

Израильские полицейские задерживают палестинца на территории мечети Аль-Акса. 5 апреля 2023 года Mahmoud Illean / AP / Scanpix / LETA

Израильская полиция утром 5 апреля провела рейд на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Как сообщила пресс-служба полиции, ее сотрудники вошли на территорию мечети из-за того, что там забаррикадировались люди, которые якобы планировали беспорядки.

Time сообщает, что люди забаррикадировалась в мечети в ответ на призывы еврейских ультраправых провести в начале Песаха на Храмовой горе ритуальное жертвоприношение. Полиция утверждает, что пыталась убедить собравшихся в мечети мирно покинуть ее, но после того, как получила отказ, «была вынуждена проникнуть на территорию».

«Аль-Джазира» сообщает, что в ходе операции полицейские использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

На кадрах, опубликованных полицией, видно, что люди, которые забаррикадировались в мечети, бросали файеры. Сотрудников полиции также забрасывали камнями, один из них получил ранение.

По данным палестинского Красного Полумесяца, в результате действий полиции 12 человек получили ранения, у некоторых травмы от резиновых пуль. Арабский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что в результате столкновений с полицией пострадали около 100 человек, еще больше 400 были задержаны. По данным полиции, задержанных больше 350.

Действия Израиля осудили Саудовская Аравия, Египет и Иордания.

Из сектора Газа по Израилю 5 апреля было выпущено девять ракет. Четыре ракеты перехватила система «Железный купол», еще четыре упали на открытой местности, сообщил представитель израильской армии Авихай Эдри. По данным The Jerusalem Post, ракет было десять и одна из них попала в завод в промышленной зоне города Сдерот на юге Израиля.

Эдри также сообщил, что израильская армия нанесла ответный удар по объектам производства и хранения оружия ХАМАСа, а также по учебной базе и военным постам организации.

В 2021 году в Иерусалиме произошли столкновения между полицией Израиля и палестинцами, в результате которых погибли и пострадали сотни людей. 10 мая 2021 года израильская полиция вошла на территорию мечети Аль-Акса. Она применила светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы в ответ бросали в полицейских камни.

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