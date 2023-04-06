Омское управление ФСБ начало вызывать на допросы тех, кто уезжал из России от мобилизации
Сотрудники управления ФСБ по Омской области начали вызывать на «опросы» местных жителей, которые во время мобилизации уезжали из страны и затем вернулись. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на читателей.
«Диалог был примерно следующий: здравствуйте, не могли бы вы подойти к нам завтра по адресу, нам нужно вас опросить, почему вы недавно выезжали за границу», — рассказал журналистам один из собеседников.
Еще несколько человек подтвердили, что их вызывали в территориальное управление ФСБ России на улице Ленина, дом 2, в Омске. «На допрос, конечно же, никто не пошел», — заявил изданию один из местных жителей.
«Важные истории» позвонили в управление ФСБ, где сотрудник ответил им следующее: «Просто нужно опросить. Обычный опрос. Даже не допрос. Побеседуем, протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая».
Правозащитники, опрошенные изданием, сообщили, что практика вызова россиян в ФСБ пока не носит массовый характер по стране.
По различным оценкам, осенью 2022 года, когда в России была объявлена так называемая «частичная мобилизация», страну в течение нескольких недель покинули от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.