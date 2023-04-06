Курс евро на Московской бирже превысил 88 рублей впервые с апреля 2022 года

Российская валюта на торгах на Московской бирже подешевела по отношению к доллару и евро. Так, по состоянию на 12:24 мск, евро на бирже стоил 88,09 рубля (+79 копеек к закрытию прошлой сессии). Отметку в 88 рублей биржевой курс евро преодолел впервые с 14 апреля 2022 года.

Доллар на 12:24 мск торговался по 80,76 рубля. Курс американской валюты вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 92 копейки. Выше 80 рублей курс доллара на Московской бирже предыдущий раз поднимался также в апреле 2022 года.

Аналитики, опрошенные РБК, в числе прочих причин снижения курса рубля называют рост импорта при снижении объема экспорта, снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок, а также спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала из России.

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