Bild: ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского удара по территории России

Вооруженные силы Украины впервые в своей практике обнародовали кадры ударов по территории России, утверждает Bild.

Речь идет о видео, которое 2 апреля опубликовал в своем телеграм-канале командир Харьковского гарнизона Сергей Мельник, отмечает «Медиазона».

Оно сопровождается следующей подписью: «Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Благодаря профессиональному взаимодействию с артиллеристами цель была сразу же уничтожена».

Точная дата съемки неизвестна.

Пользователь твиттера с ником SerDer_Daniels определил, что российские военные, попавшие под обстрел ВСУ, располагались на позициях около села Цаповка Белгородской области, в лесополосе вблизи фермы в 1,3 километра от границы с Украиной.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке назвал этот удар превентивным, полагая, что российская армия планировала наступать с этих позиций в направлении Харькова. По мнению эксперта, видео было во многом адресовано западным союзникам Киева. «Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя», — заявил он.

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