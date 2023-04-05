В Перми отменили концерт пианистки Полины Осетинской. Она выступала против войны

Администрация филармонии «Триумф» в Перми объявила, что концерт пианистки Полины Осетинской, намеченный на 5 апреля, отменен.

«Мы все очень долго ждали встречи с Полиной Осетинской. К сожалению, случились обстоятельства, на которые команда филармонии никак не может повлиять. Этот перенос — большой удар и для нас. Мы до последнего верили, что сможем провести этот концерт», — говорится в сообщении частной филармонии.

О каких обстоятельствах идет речь, организаторы не уточнили. Они также призвали зрителей не сдавать купленные билеты, так как концерт может состояться до осени 2023 года.

Полиция Москвы попыталась сорвать концерт Осетинской в московском ДК «Рассвет» 31 марта. Перед началом выступления к Осетинской подошли полицейские и сказали, что по распоряжению ОВД Пресненский запрещают концерт, но пианистка все равно решила выступить. Полицейские вернулись в зал во время антракта и объявили эвакуацию из-за якобы звонка о минировании. Всех присутствующих вывели из здания. Через полчаса зрителей пустили обратно, так как полиция не нашла бомбу.

После начала полномасштабного вторжения России в Украины Полина Осетинская открыто выступила против войны. С тех пор ее выступления несколько раз отменяли.