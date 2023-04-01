В Москве полицейские пытались сорвать концерт пианистки Полины Осетинской. Ранее она выступила против войны в Украине

В Москве сотрудники полиции попытались сорвать концерт пианистки Полины Осетинской в ДК «Рассвет», сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, перед началом выступления к Осетинской подошли полицейские и сказали, что «по распоряжению ОВД Пресненский» запрещают концерт, однако пианистка все равно решила выступить. Когда собрались зрители, полицейские ушли.

Сотрудники полиции вернулись во время антракта. По словам зрительницы, полицейские со сцены объявили эвакуацию якобы из-за звонка о минировании. После этого всех присутствующих вывели из здания. Через полчаса зрителей пустили обратно, поскольку полицейские ничего не нашли.

После начала полномашстабного вторжения РФ в Украину Полина Осетинская открыто выступала против войны, а также поддержала аналогичное обращение российских НКО. Из-за этого выступления пианистки несколько раз отменяли. В сентябре Санкт-Петербургская академическая филармония за день до концерта Осетинской заменила ее на музыканта Евгения Изотова. «Думаю, всем все ясно. Спасибо за внимание», — написала в ответ Осетинская, добавив, что организаторов поставили перед выбором: либо поменять пианиста, либо отменить концерт.