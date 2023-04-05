Российский военный корабль впервые за 10 лет зашел в порт Саудовской Аравии. Это «Адмирал Горшков» — с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту
Российский корабль «Адмирал Горшков» зашел в порт Джидда в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Вместе с «Адмиралом Горшковым» в порт Джидды зашел морской танкер «Кама». Там они пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.
В Минобороны РФ отметили, что в последний раз боевые корабли ВМФ России заходили в саудовские порты около 10 лет назад.
«Адмирал Горшков» — флагман Северного флота. С начала января находится в походе по Атлантическому и Индийскому океанам. Старт походу давал президент Владимир Путин, который заявил, что ракеты «Циркон», находящиеся на борту корабля, «не имеют аналогов» в мире.
Саудовская Аравия на протяжении десятков лет является ключевым союзником США в ближневосточном регионе.