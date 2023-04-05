Российский корабль «Адмирал Горшков» зашел в порт Джидда в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Вместе с «Адмиралом Горшковым» в порт Джидды зашел морской танкер «Кама». Там они пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.

В Минобороны РФ отметили, что в последний раз боевые корабли ВМФ России заходили в саудовские порты около 10 лет назад.

«Адмирал Горшков» — флагман Северного флота. С начала января находится в походе по Атлантическому и Индийскому океанам. Старт походу давал президент Владимир Путин, который заявил, что ракеты «Циркон», находящиеся на борту корабля, «не имеют аналогов» в мире.

Саудовская Аравия на протяжении десятков лет является ключевым союзником США в ближневосточном регионе.