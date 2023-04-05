Канада начала расследование в отношении ChatGPT

Управление комиссара по защите частной жизни Канады начало расследование в отношении американской компании , создателя чат-бота ChatGPT.

Как сообщается на сайте ведомства, расследование проводят «в ответ на жалобу о сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия» пользователей. Другие подробности в управлении не привели, отметив, что расследование продолжается.

Канада стала второй страной в мире, объявившей о начале расследования в отношении OpenAI. В конце марта в Италии временно ограничили использование ChatGPT. Итальянские власти начали расследование после утечки платежных данных пользователей и их разговоров с ChatGPT.

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