Италия временно заблокировала ChatGPT из-за утечки данных пользователей

Орган по защите персональных данных Италии временно ограничил использование в стране чат-бота ChatGPT, выпущенного американской IT-компании .

Ведомство начало расследование после того, как 20 марта в сеть утекли разговоры пользователей с ChatGPT, а также платежные данные подписчиков. В заявлении итальянского органа власти отмечается, что информация, предоставленная ChatGPT, «не всегда соответствует фактическим данным», а у сервиса отсутствует возрастной фильтр.

Надзорный орган сообщил, что у OpenAI есть 20 дней, чтобы ответить на ограничение работы сервиса, и продемонстрировать, какие действия компания предприняла для решения проблем. Если OpenAI не ответит в установленный срок, ей грозит штраф в размере до 20 миллионов евро.

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