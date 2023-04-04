Жителя Люберец осудили по административной статье за трансляцию «Радио Свобода». Он изготовил «кустарным способом вещательный радиопередатчик»

Суд в Московской области привлек к административной ответственности радиолюбителя из Люберец, организовавшего периодическое вещание «Радио Свобода», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, он «изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы Московской области периодическое радиовещание контента „Радио Свобода“».

Обвиняемого признали виновным по двум частям статьи о нарушении требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот. Какое именно наказание ему назначили, неизвестно. РБК пишет, что он мог получить штраф в размере до полутора тысяч рублей с конфискацией устройств.

ТАСС сообщает, что в отношении подозреваемого также решается вопрос о возбуждении дела по статье о «фейках» про российскую армию.

«Радио Свобода» глушили в СССР. Радиолюбители, несмотря на запрет, слушали передачи радиостанции, которые предоставляли информацию, альтернативную советской пропаганде.

Минюст РФ внес «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список «иноагентов» в феврале в 2017 года. После этого корпорация создала российское юрлицо, которое также признали «иноагентом» в феврале 2020 года.

С 2021 года «Радио Свобода» оштрафовали более чем на миллиард рублей. Большая часть штрафов была назначена из-за отсутствия маркировки «иноагента».

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Радио Свобода». После того, как Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС с требованием признать российское юрлицо компании банкротом, «Радио Свобода» сообщила, что приостанавливает работу в России.

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