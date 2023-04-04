В КГБ Беларуси заявили, что предотвратили теракт в консульстве РФ в Гродно. Его якобы планировали под руководством украинской разведки

Гражданин РФ Алексей Куликов и гражданин Беларуси Вадим Паценко задержаны по подозрению в подготовке терактов в Гродно, сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ, ссылаясь на КГБ Беларуси.

В анонсе телеканала, опубликованном в телеграме, сказано, что целью подозреваемых якобы стали несколько объектов в Гродно: военкомат, воинская часть, две нефтебазы и генеральное консульство России.

ОНТ утверждает, что, по данным спецслужб России и Беларуси, операцией руководил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум, который завербовал как минимум двух человек.

В марте Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали «террориста украинских спецслужб» и его «пособников», всего больше 20 человек, которые, по версии белорусских властей, причастны к попытке на аэродроме Мачулищи под Минском. Лукашенко обвинил в случившемся спецслужбы Украины и США.

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Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков