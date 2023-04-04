Минобороны Великобритании: власти России ищут частные военные компании на замену ЧВК Вагнера

Власти России стремятся развивать частные военные компании, которые могли бы стать альтернативой Евгения Пригожина, играющей значительную роль в российском вторжении в Украину. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке, опирающейся на данные разведки.

Такая работа идет на фоне открытого противостояния между Минобороны России и ЧВК Вагнера. Как предполагают авторы обзора, российское военное руководство хочет заменить «вагнеровцев» на наемников, над которыми у него будет больший контроль.

Однако на данный момент ни одна из известных российских частных военных компаний не может сравниться по численности и боевой мощи с ЧВК Вагнера, отмечается в обзоре.

Власти России, по всей видимости, считают эффективным использование в зоне боевых действий частных военных компаний, говорится в обзоре. Как полагают в британской разведке, российское руководство считает, что тяжелые потери среди наемников общество воспринимает лучше, чем среди военных.

Наемники ЧВК Вагнера начали воевать в Украине с апреля 2022 года, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Летом стало известно, что в ряды вагнеровцев активно вербуют заключенных.

На нынешнем этапе войны ЧВК Вагнера задействована в боях за Бахмут, который считается самой горячей точкой фронта. Минобороны РФ называет наемников в своих сводках «штурмовыми отрядами добровольцев».

Пригожин публично критикует Минобороны РФ, заявляя, что ЧВК Вагнера не поставляют снаряды, необходимые для наступления под Бахмутом.

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