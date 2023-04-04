ФСИН предложила обязать членов ОНК предупреждать о посещении изоляторов за 48 часов. Правозащитники назвали это «началом конца» наблюдательных комиссий

Федеральная служба исполнения наказаний предложила обязать членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) уведомлять учреждения ФСИН о планируемом визите за 48 часов. Об этом, как пишет «Интерфакс», говорится в проекте приказа ФСИН, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что это делается для «организации личной безопасности» членов ОНК, а также установления обстоятельств, препятствующих членам комиссий посещать места принудительного содержания.

ТАСС отмечает, что сейчас представители ОНК должны уведомлять ФСИН о посещении СИЗО, но могут это делать непосредственно перед приходом в изолятор. Это позволяет членам комиссии реагировать на срочные сообщения о нарушении прав заключенных, пишет агентство.

По мнению председателя ОНК Москвы Георгия Волкова, если приказ будет принят, то это приведет к тому, что деятельность ОНК по всей России «фактически будет остановлена».

«Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», — сказал Волков.

Он добавил, что против этого предложения ФСИН выступили более 50 представителей региональных ОНК. Волков отметил, что принятие этого документа «будет означать начало конца института, который строился 15 лет».

Раскритиковал предложение ФСИН и ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников. По его словам, приказ «направлен на уничтожение Общественных наблюдательных комиссий».

В сентябре член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что в новые составы ОНК, объявленные для 43 регионов РФ, не попал ни один «настоящий правозащитник». В частности, в новые составы комиссий не вошли основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, журналистка Зоя Светова, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астрахавцева и другие.

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