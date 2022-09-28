Ева Меркачева: в новые составы региональных ОНК не попал ни один «настоящий правозащитник»

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Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка «МК» Ева Меркачева заявила, что в новые составы (ОНК), объявленные для 43 регионов РФ, не попал ни один «настоящий правозащитник».

Среди тех, кто тщетно баллотировался в ОНК, Меркачева упомянула председателя первого состава ОНК Москвы, одного из создателей института общественного контроля Валерия Борщева, основателя Игоря Каляпина (он входил в нижегородскую ОНК), исполнительного директора Московской Хельсинкской группы Светлану Астраханцеву, правозащитницу Любовь Волкову и журналиста Бориса Клина (входили в ОНК Москвы) и Екатерину Сажневу (входила в ОНК Подмосковья).

Самой Евы Меркачевой, которая была членом московской комиссии, также нет в списке. В составе ОНК Москвы нет и Зои Световой, которую как и Астраханцеву, выдвигала Московская Хельсинкская группа.

В то же время, по словам журналистки, в кировскую ОНК снова попал священник Владимир Путинцев, который, как следует из ее слов, откровенно игнорирует жалобы местных заключенных на насилие и иное нарушения прав. О многих других новых участниках ОНК нет никакой публичной информации, отметила Меркачева.

Объясняется такая ротация очень просто. Когда само понятие «права человека» для некоторых персонажей теряет смысл, им кажется, что не нужны институты его защиты. Именно это произошло с Общественными наблюдательными комиссиями.

Что происходит с ОНК

Добрые технологии правозащиты «Медуза» изучила состав московской ОНК, откуда выгнали Марину Литвинович, — и обнаружила там компанию друзей, связанных с охранным бизнесом

Что происходит с ОНК

Добрые технологии правозащиты «Медуза» изучила состав московской ОНК, откуда выгнали Марину Литвинович, — и обнаружила там компанию друзей, связанных с охранным бизнесом