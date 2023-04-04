ФСБ заявила об аресте супружеской пары в Нижнем Тагиле, подозреваемой в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, которая подозревается в шпионаже в пользу Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу.

«В результате спецоперации в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ в условиях проведения специальной военной операции», — цитирует агентство пресс-релиз управления ФСБ по Свердловской области.

Имена подозреваемых не раскрываются. Они арестованы по статье о «госизмене» (275 УК, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет).

«По месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности», — добавили в ФСБ.

Спецслужба распространила видео задержания подозреваемых. В нем идет речь о передаче чертежей. На записи женщина сообщает, что они получили «в районе сотки».

30 марта ФСБ объявила о задержании в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В спецслужбе утверждают, что он по заданию США собирал информацию, составляющую гостайну, об одном из предприятий российского ВПК. Источник «Медузы» среди западных журналистов говорил, что Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие Уралвагонзавод. Журналиста арестовали по делу о шпионаже, он находится в московском СИЗО «Лефортово».

О задержании Эвана Гершковича

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он якобы «занимался шпионажем» Иностранные и российские журналисты требуют его освобождения

О задержании Эвана Гершковича

ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он якобы «занимался шпионажем» Иностранные и российские журналисты требуют его освобождения