Пользователи Twitter заметили, что кнопка «Домой» в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ину Доге, в честь которой назвала криптовалюта Dogecoin.

Как сообщил Forbes, пользователи соцсети заметили нововведение 3 апреля около 20:30 по московскому времени. Неясно, внесли ли это изменение на постоянной основе. Представители Twitter на момент публикации это не комментировали.

Владелец Twitter Илон Маск, комментируя случившееся, опубликовал скриншот переписки с пользователем соцсети, который предложил ему купить Twitter и поменять логотип на Доге. «Как и обещал», — подписал скриншот Маск.

После внесения изменений стоимость криптовалюты Dogecoin на бирже Binance выросла на 30%. Стоимость токена всего за 30 минут подорожала до более чем 0,10 доллара.

Логотип Twitter в приложении соцсети остался прежним. Официальные страницы платформы сохранили логотип в виде синей птицы.

Владелец Twitter Илон Маск ранее неоднократно упоминал Dogecoin в своем твиттере, на который подписаны более 133 миллионов пользователей. В феврале 2021 года после серии твитов Маска об этом токене курс Dogecoin вырос более чем на 50% (в тот момент — до 0,05 доллара за токен).