России удалось найти юристов для представления интересов в суде по делу ЮКОСа. Фирмы отказывались от сотрудничества из-за войны и санкций

Представлять интересы России в процессах в американском суду по делу ЮКОСа будет компания Marks & Sokolov. Об этом, как пишет РБК, сообщил суду по американскому округу Колумбия в начале 2023 года гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

По словам Кондакова, западные юридические фирмы отказываются представлять интересы России. Он пояснил, что «в контексте» войны в Украине швейцарская юрфирма Schellenberg Witter и американская Debevoise & Plimpton, «которые могли представлять РФ» в процессе Yukos Capital Limited v. Российская Федерация, отказались от сотрудничества с Россией. Поиск замены был также осложнен санкциями, отметил Кондаков.

Он добавил, что американская юрфирма White & Case, представлявшая с 2015 года Россию в центральном судебном процессе ЮКОСа в Нидерландах, пытается выйти из процесса. В конце ноября 2022 года она подала в суд округа Колумбии просьбу разрешить ей прекратить работу в интересах Москвы, суд на это пока не ответил.

По словам Кондакова, Генпрокуратура России разрешила привлечь Marks & Sokolov к делу и закупить ее услуги, что было сделано «безотлагательно». Журналисты РБК отмечают, что им не удалось найти такую госзакупку в открытом доступе.

На сайте Marks & Sokolov говорится, что компания представляет своих клиентов в федеральных судах и судах штатов на всей территории США, а многие ее клиенты ведут бизнес в России, Украине и странах СНГ. В числе клиентов фирмы названы «Алроса», Coca-Cola, «Газпром», украинский бизнесмен Игорь Коломойский, «Норникель», «Вымпелком» и другие.

В марте 2022 года, пишет РБК, Yukos Capital попросила американский суд подтвердить вынесенное Швейцарии арбитражное решение, согласно которому, Россия должна выплатить пять миллиардов долларов за «незаконную экспроприацию займов, которые Yukos Capital выдала своей бывший материнской компании ЮКОС». В том случае, если суд подтвердит это решение, компания сможет претендовать на российские госактивы в США.

В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить трем бывшим акционерам компании ЮКОС (Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal) компенсацию более 50 миллиардов долларов. Суд посчитал, что в начале 2000-х годов российские власти незаконно национализировали компанию. Россия добилась отмены решения в окружном суде Гааги. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги снова обязал Россию выплатить 50 миллиардов по иску экс-акционеров ЮКОСа, но Верховный суд Нидерландов отменил это решение.

В декабре 2020 года Конституционный суд России разрешил России не исполнять решение международного арбитража в Гааге.