ВСУ обстреляли локомотивное депо в Мелитополе. Шесть человек ранены

Шесть человек получили ранения в результате удара ВСУ по аннексированному Мелитополю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на назначенную Россией администрацию. По данным экстренных служб аннексированной части Запорожской области, повреждения получили жилые дома и газовая труба.

Утром 2 апреля ВСУ ударили по локомотивному депо в Мелитополе из РСЗО HIMARS, системы ПВО сбили шесть из семи ракет, сообщил представитель оккупационных властей Владимир Рогов. По его словам, кроме депо, повреждения также получил трехэтажный дом на улице Западно-Линейная.

Как утверждает украинское медиа «РИА Мелитополь», удар нанесли по центральному цеху депо, где находились локомотивы, которые используют для перевозки составов с боеприпасами и военной техникой. Также повреждения получила электроподстанция, питающая железнодорожную ветку и депо. У жителей Мелитополя частично отсутствует электричество.

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что это третий удар по железнодорожному депо за неделю.

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