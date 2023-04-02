Вице-спикер парламента Армении заявил, что у властей «нет намерения или желания» арестовывать Путина

Власти Армении не будут арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в случае его визита в страну. Об этом в интервью агентству «Арменпресс» заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

«Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания», — сказал он.

Аршакян добавил, что Армения прислушалась к опасениям России, которая назвала неприемлемыми планы Еревана присоединиться к . Вице-спикер предложил России подписать отдельное соглашение, которое исключит влияние Римского статута на двусторонние отношения Москвы и Еревана.

«Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — сказал Аршакян.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

24 марта Конституционный суд Армении опубликовал решение о том, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. Теперь правительство Армении может внести Римский статут на ратификацию в парламент. Если Ереван ратифицирует Римский статут, то, в соответствии с документом, власти страны будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению.

В российском МИДе уже предупредили Ереван о «крайне негативных» последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения Армении к Римскому статуту.

В Армении подчеркивали, что запустили процесс ратификации Римского статута еще в конце 2022 года. Это объяснялось желанием властей страны в будущем привлечь к ответственности в Международном уголовном суде руководство Азербайджана за возможные военные преступления в рамках многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

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