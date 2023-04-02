Институт изучения войны: Россия не достигла целей зимнего наступления

По итогам зимнего наступления на фронте Россия не добилась поставленных целей по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей Украины к 31 марта, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 1 апреля.

Эксперты напоминают, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, назначенный командующим российским вторжением в Украину, еще 22 декабря заявил, что армия РФ сосредоточит большую часть усилий на захвате Донецкой области. В начале февраля российские военные начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман и на отдельных фронтах в западной части Донецкой области, однако, как отмечают представители военных разведок Великобритании и Украины, Минобороны РФ смогло добиться лишь незначительных успехов на этом направлении и не уложилось в отведенный Кремлем срок.

Из-за неудачного зимнего наступления имеются предпосылки того, что вскоре Кремль может провести перестановки в российском военном командовании, пишут аналитики ISW. В частности, они ссылаются на сообщения прокремлевских «военкоров», утверждающих, что в штаб объединенной российской группировки в Ростове-на-Дону вновь вызвали ранее отстраненных начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Александра Лапина и начальника ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

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