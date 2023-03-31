Лукашенко: если надо, мы с Путиным разместим в Беларуси и стратегическое ядерное оружие
Александр Лукашенко готов разместить на территории Беларуси не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие России. Об этом он заявил во время оглашения послания белорусскому народу и национальному собранию.
О намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси Владимир Путин объявил 25 марта.
По словам Лукашенко, белорусская армия уже получила российский ракетный комплекс «Искандер», который способен нести ядерные боеголовки. «Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова», — цитирует слова Лукашенко «Белта».
Также Лукашенко сказал, что поручил белорусским военным немедленно восстановить площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь» с ядерными боеголовками.
«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы», — заявил Лукашенко. — Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают».