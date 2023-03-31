Лукашенко: если надо, мы с Путиным разместим в Беларуси и стратегическое ядерное оружие

Александр Лукашенко готов разместить на территории Беларуси не только , но и ядерное оружие России. Об этом он заявил во время оглашения послания белорусскому народу и национальному собранию.

О намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси Владимир Путин объявил 25 марта.

По словам Лукашенко, белорусская армия уже получила российский ракетный комплекс , который способен нести ядерные боеголовки. «Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова», — цитирует слова Лукашенко «Белта».

Также Лукашенко сказал, что поручил белорусским военным немедленно восстановить площадки, где раньше размещались ракетные комплексы с ядерными боеголовками.

«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы», — заявил Лукашенко. — Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают».

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