ФБК включил бизнесменов Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана в список «коррупционеров и разжигателей войны»

Фонд борьбы с коррупцией пополнил «коррупционеров и разжигателей войны», включив в него совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Директор ФБК Иван Жданов, комментируя расширение списка, написал:

Реально в какой-то момент ошибочно показалось, что с этим решением можно немного подождать и вот-вот Фридман и ко встанут на сторону добра, что они смогут стать ярким примером людей, которые перешли на сторону добра, осуждая войну и заявляя о своей позиции, никаких антивоенных действий. Но, к сожалению, на второй год войны они так и не подобрали четких слов.

Жданов подчеркнул, что место этих бизнесменов в списке — «заслуженное». Директор ФБК, в частности, напомнил о продаже Фридманом и его соратниками доли в нефтяной компании ТНК-BP «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным. Эта сделка, написал Жданов, не могла проходить без личного контроля Владимира Путина. «Поэтому у меня мало сомнений, что Фридман сотрудничал с Игорем Сечиным и имел контакты с Владимиром Путиным», — сообщил он.

Говоря о Германе Хане, Жданов напомнил, что 16 марта он участвовал во встрече бизнесменов с Путиным, которая прошла в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Значит, им плевать на войну. Им не плевать только на свои деньги», — написал Жданов. «Надеюсь, что наше решение станет еще одним сигналом для тех, кто не осуждает войну и остается в стороне», — добавил он.

В начале марта бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обнародовал обращение с просьбой снять санкции с совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Подписи под обращением поставили многие представители оппозиции, в том числе и Леонид Волков, занимавший в тот момент пост председателя правления ФБК.

Волков сначала отрицал, что подписывал такое обращение. Однако Венедиктов опубликовал еще одно письмо в поддержку совладельцев «Альфа-групп», подписанное Волковым уже от имени ФБК. После этого Волков заявил, что допустил «большую политическую ошибку», и покинул пост председателя правления ФБК.

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